В Киеве врачи клинической больницы скорой медицинской помощи вышли на акцию протеста в связи со снижением их зарплат.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«Акция сотрудников больницы скорой помощи связана с теми зарплатами, которые мы получили. Связана с тем отношением в СМИ, и со стороны тех представителей правительства, которые считают, что нам действительно платят очень много... Мы хотим продолжать оказывать ту же помощь, что мы и оказывали. Мы хотим, чтобы реформа не уничтожила нашу больницу, и таких же как мы. Мы хотим, чтобы о нас говорили, как о тех людях, которые стоят уважения», — сказал во время акции врач Виталий Черкашин.

Он отметил, что доплаты, которые получали врачи раньше, были урезаны. По его словам, врачи получили зарплату на 40 −50 % меньше, чем было раньше.

«Наш протест выражается не в том, чтобы протестовать против нашей работы и против того, что мы делаем. Мы просто вышли, чтобы сказать, что мы хотели бы изменений. Но изменений таких, которые были бы в лучшую сторону, а не смотреть как система с каждым годом все ухудшается», — сказал Виталий Черкашин.

Напомним, 1 мая в Николаеве работники скорой помощи провели предупредительную акцию протеста. Они требовали выплатить 300% надбавку к зарплате за работу с пациентами с коронавирусом.