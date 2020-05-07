|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:27
|Заход солнца:
|20:10
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:22
|Заход солнца:
|20:27
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.7 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.3 грн
В Николаеве участник боевых действий Второй мировой войны Георгий Лебедев получил награду «Знак народного почета».
Об этом идет речь в сюжете ТРК «Март».
94-летний Георгий Лебедев — инвалид Второй мировой войны, полковник в отставке. Ушел на фронт в 1942 году, 16-летним юношей обслуживал боевую часть 1-го Балтийского экипажа, был в блокаде Ленинграда.
— Помогал в армии снабжать вооружением самолеты Ту-2 (АНТ-58, — прим.), помогал снабжать патронами бомбами для того, чтобы они делали налет на Берлин, — вспоминает Георгий Лебедев.
9 мая 1945 года он встретил в Перми. После войны продолжил службу в морской авиации. В 1946 году закончил училище радиомехаником и был направлен в Балтику. После переезда в Николаев стал командиром роты и преподавал в школе молодых авиационных специалистов. Сегодня примеру отца следует его сын Сергей Борисков, который уже полковник в отставке.
Георгий Лебедев — один из 7 николаевцев-участников боевых действий во Второй мировой войне.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
В Николаеве участник боевых действий Второй мировой войны Георгий Лебедев получил награду «Знак народного почета».
Об этом идет речь в сюжете ТРК «Март».
94-летний Георгий Лебедев — инвалид Второй мировой войны, полковник в отставке. Ушел на фронт в 1942 году, 16-летним юношей обслуживал боевую часть 1-го Балтийского экипажа, был в блокаде Ленинграда.
— Помогал в армии снабжать вооружением самолеты Ту-2 (АНТ-58, — прим.), помогал снабжать патронами бомбами для того, чтобы они делали налет на Берлин, — вспоминает Георгий Лебедев.
9 мая 1945 года он встретил в Перми. После войны продолжил службу в морской авиации. В 1946 году закончил училище радиомехаником и был направлен в Балтику. После переезда в Николаев стал командиром роты и преподавал в школе молодых авиационных специалистов. Сегодня примеру отца следует его сын Сергей Борисков, который уже полковник в отставке.
Георгий Лебедев — один из 7 николаевцев-участников боевых действий во Второй мировой войне.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный