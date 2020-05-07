В Николаеве участник боевых действий Второй мировой войны Георгий Лебедев получил награду «Знак народного почета».

Об этом идет речь в сюжете ТРК «Март».

94-летний Георгий Лебедев — инвалид Второй мировой войны, полковник в отставке. Ушел на фронт в 1942 году, 16-летним юношей обслуживал боевую часть 1-го Балтийского экипажа, был в блокаде Ленинграда.

— Помогал в армии снабжать вооружением самолеты Ту-2 (АНТ-58, — прим.), помогал снабжать патронами бомбами для того, чтобы они делали налет на Берлин, — вспоминает Георгий Лебедев.

9 мая 1945 года он встретил в Перми. После войны продолжил службу в морской авиации. В 1946 году закончил училище радиомехаником и был направлен в Балтику. После переезда в Николаев стал командиром роты и преподавал в школе молодых авиационных специалистов. Сегодня примеру отца следует его сын Сергей Борисков, который уже полковник в отставке.

Георгий Лебедев — один из 7 николаевцев-участников боевых действий во Второй мировой войне.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к депутатам с просьбой не использовать в личных целях праздник 9 мая и не встречаться с ветеранами войны, чтобы избежать возможного распространения коронавирусного заболевания.