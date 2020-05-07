Участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша пророссийских сил в Украине.

Текст заявления на своей странице в Facebook разместил Геннадий Друженко.

Его подписали 182 человека, среди них: воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, правозащитники, журналисты, писатели, деятели культуры и искусств, участники Революции Достоинства. Заявление также поддержали 14 общественных и политических организаций.

Подписанты считают, что власть «довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса».

— Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. По молчаливому и благосклонному согласию властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти до нуля сведено реализацию курса Украины на Членс во в Европейском Союзе и НАТО, — говорится в заявлении.

Подписанты предостерегают нынешнюю власть от «намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины».

— Революцию Достоинства невозможно остановить. Майдан - это не стихийный бунт или произвол. Майдан - это исторический пример национальной и социальной солидарности, взаимной поддержки и самопожертвования украинцев. Это - гражданский подъем, который неизбежно утвердит новую Украину, — подчеркивается в заявлении.

Подписанты призвали власть «не испытывать волю свободных людей».

— Реванш не пройдет. Мы были и остаемся верными присяге Украине, составленной на Майдане. В настоящее время возрастающей опасности призываем все национальные и общественные силы стать бок о бок против реванша и для защиты Майдана и свободы Украины, — призывали участники Майдана.

Напомним, ранее семьи Героев Небесной Сотни потребовали уволить недавно назначенного первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Соответствующее заявление зарегистрировано в Государственном бюро расследований.