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Участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша пророссийских сил в Украине.
Текст заявления на своей странице в Facebook разместил Геннадий Друженко.
Его подписали 182 человека, среди них: воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, правозащитники, журналисты, писатели, деятели культуры и искусств, участники Революции Достоинства. Заявление также поддержали 14 общественных и политических организаций.
Подписанты считают, что власть «довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса».
— Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. По молчаливому и благосклонному согласию властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти до нуля сведено реализацию курса Украины на Членс во в Европейском Союзе и НАТО, — говорится в заявлении.
Подписанты предостерегают нынешнюю власть от «намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины».
— Революцию Достоинства невозможно остановить. Майдан - это не стихийный бунт или произвол. Майдан - это исторический пример национальной и социальной солидарности, взаимной поддержки и самопожертвования украинцев. Это - гражданский подъем, который неизбежно утвердит новую Украину, — подчеркивается в заявлении.
Подписанты призвали власть «не испытывать волю свободных людей».
— Реванш не пройдет. Мы были и остаемся верными присяге Украине, составленной на Майдане. В настоящее время возрастающей опасности призываем все национальные и общественные силы стать бок о бок против реванша и для защиты Майдана и свободы Украины, — призывали участники Майдана.
Напомним, ранее семьи Героев Небесной Сотни потребовали уволить недавно назначенного первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Соответствующее заявление зарегистрировано в Государственном бюро расследований.
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Участники Революции Достоинства сделали заявление против реванша пророссийских сил в Украине.
Текст заявления на своей странице в Facebook разместил Геннадий Друженко.
Его подписали 182 человека, среди них: воины-защитники Украины от российской агрессии, добровольцы и общественные активисты, политики и дипломаты, правозащитники, журналисты, писатели, деятели культуры и искусств, участники Революции Достоинства. Заявление также поддержали 14 общественных и политических организаций.
Подписанты считают, что власть «довела государство до предела масштабного кризиса и экономического коллапса».
— Власть бросает вызов защитникам Украины от российской агрессии. За решеткой остаются безосновательно арестованные добровольцы. Планомерно расширяется круг сфабрикованных дел против лидеров и участников Революции Достоинства. По молчаливому и благосклонному согласию властей наглеют пророссийские силы и прямые агенты Кремля. Сознательно и дерзко предпринимаются попытки скомпрометировать памяти героев Майдана, пересмотреть национальную историческую и гуманитарную политику. Игнорируется Закон о государственном языке. Почти до нуля сведено реализацию курса Украины на Членс во в Европейском Союзе и НАТО, — говорится в заявлении.
Подписанты предостерегают нынешнюю власть от «намерений наступления против идеалов Майдана и европейского выбора Украины».
— Революцию Достоинства невозможно остановить. Майдан - это не стихийный бунт или произвол. Майдан - это исторический пример национальной и социальной солидарности, взаимной поддержки и самопожертвования украинцев. Это - гражданский подъем, который неизбежно утвердит новую Украину, — подчеркивается в заявлении.
Подписанты призвали власть «не испытывать волю свободных людей».
— Реванш не пройдет. Мы были и остаемся верными присяге Украине, составленной на Майдане. В настоящее время возрастающей опасности призываем все национальные и общественные силы стать бок о бок против реванша и для защиты Майдана и свободы Украины, — призывали участники Майдана.
Напомним, ранее семьи Героев Небесной Сотни потребовали уволить недавно назначенного первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Соответствующее заявление зарегистрировано в Государственном бюро расследований.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный