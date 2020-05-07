В Министерстве здравоохранения разработали алгоритм проведения ПЦР-тестов перед плановыми операциями.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

— Человек, который нуждается в госпитализации, по направлению врача по месту жительства должен пройти соответствующий тест, 2-3 дня находиться в самоизоляции и только после подтверждения отрицательного результата ПЦР-тестирования имеет право на необходимое лечение, - сказано в сообщении.