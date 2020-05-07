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В Министерстве здравоохранения разработали алгоритм проведения ПЦР-тестов перед плановыми операциями.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
— Человек, который нуждается в госпитализации, по направлению врача по месту жительства должен пройти соответствующий тест, 2-3 дня находиться в самоизоляции и только после подтверждения отрицательного результата ПЦР-тестирования имеет право на необходимое лечение, - сказано в сообщении.
Ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине разрешат проведение плановых хирургических вмешательств.
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В Министерстве здравоохранения разработали алгоритм проведения ПЦР-тестов перед плановыми операциями.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
— Человек, который нуждается в госпитализации, по направлению врача по месту жительства должен пройти соответствующий тест, 2-3 дня находиться в самоизоляции и только после подтверждения отрицательного результата ПЦР-тестирования имеет право на необходимое лечение, - сказано в сообщении.
Ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине разрешат проведение плановых хирургических вмешательств.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный