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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что возможно с завтрашнего дня в Украине разрешат проведение плановых хирургических вмешательств.
Об этом министр заявил сегодня, 4 мая, в ходе брифинга.
По его словам правительство приняло соответствующее постановление.
— Сразу после опубликования, думаю, уже завтра, будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, исключительно по жизненным показателям, если их проведение необходимо, чтобы снизить риск здоровью и жизни человека, - сказал Максим Степанов.
По словам министра, для избежания возможного заражения медперсонала коронавирусом пациентов перед госпитализацией будут тестировать ПЦР-методом.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Германии простаивают клиники, потому что в стране были приостановлены плановые операции.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что возможно с завтрашнего дня в Украине разрешат проведение плановых хирургических вмешательств.
Об этом министр заявил сегодня, 4 мая, в ходе брифинга.
По его словам правительство приняло соответствующее постановление.
— Сразу после опубликования, думаю, уже завтра, будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, исключительно по жизненным показателям, если их проведение необходимо, чтобы снизить риск здоровью и жизни человека, - сказал Максим Степанов.
По словам министра, для избежания возможного заражения медперсонала коронавирусом пациентов перед госпитализацией будут тестировать ПЦР-методом.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Германии простаивают клиники, потому что в стране были приостановлены плановые операции.