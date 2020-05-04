Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что возможно с завтрашнего дня в Украине разрешат проведение плановых хирургических вмешательств.

Об этом министр заявил сегодня, 4 мая, в ходе брифинга.

По его словам правительство приняло соответствующее постановление.

— Сразу после опубликования, думаю, уже завтра, будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций, исключительно по жизненным показателям, если их проведение необходимо, чтобы снизить риск здоровью и жизни человека, - сказал Максим Степанов.

По словам министра, для избежания возможного заражения медперсонала коронавирусом пациентов перед госпитализацией будут тестировать ПЦР-методом.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Германии простаивают клиники, потому что в стране были приостановлены плановые операции.