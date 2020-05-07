В течение суток 6 мая в Борисполь прилетело три самолета, которыми эвакуировали 470 украинцев из Канады, Норвегии и Индии.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

— Самолетами из Торонто, Осло и Гоа в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники. Кроме привычных контрольных процедур пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг пассажиров и опросы о состоянии здоровья. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Все кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали карантин с применением приложении «Действуй дома», - сказано в сообщении.

После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении люди отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор.

В общем пассажиропоток на государственной границе остается довольно низкий. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 000 человек.

Ранее, Турция помогла эвакуировать из Аргентины девятерых граждан Украины.