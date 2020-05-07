За прошедшие сутки в пункте пропуска «Борисполь» ГПСУ оформила на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

— Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники. Кроме привычных контрольных процедур, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг пассажиров и опросы о состоянии здоровья, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

— После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор, — отметили в ГПСУ.

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тысяч человек.

Напомним, в марте на фоне пандемии коронавируса из-за рубежа уже эвакуировали 145 тысяч украинцев.