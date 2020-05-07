В Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сообщается, что во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований. В госслужбе сообщили, что «по состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственной рынок».

Всего с начала мая была совершена 171 проверка рынков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.