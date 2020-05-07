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В Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сообщается, что во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований. В госслужбе сообщили, что «по состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственной рынок».
Всего с начала мая была совершена 171 проверка рынков.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.
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В Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Сообщается, что во время проверок специалистами установлено 13 нарушений санитарно-противоэпидемических требований. В госслужбе сообщили, что «по состоянию на 6 мая в области работал 41 агропродовольственной рынок».
Всего с начала мая была совершена 171 проверка рынков.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный