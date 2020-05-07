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На железнодорожной станции в селе Новополтавка Николаевской области правоохранители задержали группу лиц, когда те пытались украсть из поезда зерно.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что в конце апреля сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что группа местных жителей воруют из поездов на станции Новополтавка груз.
Стало известно, что в состав группы входит 15 человек от 17 до 40 лет. Группа местных жителей срывали пломбы, открывали люки вагонов, высыпали зерна на железнодорожное полотно, а затем засыпали в мешки и загружали в два автомобиля для перевозки.
Ночью 5 мая правоохранители Новобугского отдела полиции поймали воров, когда те грузили пшеницу — среди 14 задержанных были ранее осужденные за кражу и трое несовершеннолетних. 61 мешок зерна пшеницы весом 3 тонны группа лиц собиралась отвезти домой к одному из членов группы, а затем продать.
Отмечается, что следователи проводят расследование по части 2 статьи 15 части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Покушение на кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до лишения свободы на 5 лет.
Напомним, что жители Николаева пытались украсть из вагонов «Укрзалізниці» кукурузное зерно и высыпали из люков 26 тонн.
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На железнодорожной станции в селе Новополтавка Николаевской области правоохранители задержали группу лиц, когда те пытались украсть из поезда зерно.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что в конце апреля сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что группа местных жителей воруют из поездов на станции Новополтавка груз.
Стало известно, что в состав группы входит 15 человек от 17 до 40 лет. Группа местных жителей срывали пломбы, открывали люки вагонов, высыпали зерна на железнодорожное полотно, а затем засыпали в мешки и загружали в два автомобиля для перевозки.
Ночью 5 мая правоохранители Новобугского отдела полиции поймали воров, когда те грузили пшеницу — среди 14 задержанных были ранее осужденные за кражу и трое несовершеннолетних. 61 мешок зерна пшеницы весом 3 тонны группа лиц собиралась отвезти домой к одному из членов группы, а затем продать.
Отмечается, что следователи проводят расследование по части 2 статьи 15 части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Покушение на кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до лишения свободы на 5 лет.
Напомним, что жители Николаева пытались украсть из вагонов «Укрзалізниці» кукурузное зерно и высыпали из люков 26 тонн.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный