На железнодорожной станции в селе Новополтавка Николаевской области правоохранители задержали группу лиц, когда те пытались украсть из поезда зерно.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что в конце апреля сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что группа местных жителей воруют из поездов на станции Новополтавка груз.

Стало известно, что в состав группы входит 15 человек от 17 до 40 лет. Группа местных жителей срывали пломбы, открывали люки вагонов, высыпали зерна на железнодорожное полотно, а затем засыпали в мешки и загружали в два автомобиля для перевозки.

Ночью 5 мая правоохранители Новобугского отдела полиции поймали воров, когда те грузили пшеницу — среди 14 задержанных были ранее осужденные за кражу и трое несовершеннолетних. 61 мешок зерна пшеницы весом 3 тонны группа лиц собиралась отвезти домой к одному из членов группы, а затем продать.

Отмечается, что следователи проводят расследование по части 2 статьи 15 части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Покушение на кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц». Санкция статьи предусматривает наказание от ареста до лишения свободы на 5 лет.

Напомним, что жители Николаева пытались украсть из вагонов «Укрзалізниці» кукурузное зерно и высыпали из люков 26 тонн.