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В Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 18 деревьев породы «акация».
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.
Сообщается, что 18 деревьев браконьеры вырубили в полезащитной лесополосе, перед въездом в село Вишневое Арбузинского района Николаевской области.
При этом общая сумма причиненного ущерба составляет 38 тысяч гривен.
Отмечается, что по данному факту открыто уголовное дело, ведется досудебное расследование.
Напомним, что глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.
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В Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 18 деревьев породы «акация».
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.
Сообщается, что 18 деревьев браконьеры вырубили в полезащитной лесополосе, перед въездом в село Вишневое Арбузинского района Николаевской области.
При этом общая сумма причиненного ущерба составляет 38 тысяч гривен.
Отмечается, что по данному факту открыто уголовное дело, ведется досудебное расследование.
Напомним, что глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный