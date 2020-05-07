В Николаевской области браконьеры в полевой лесополосе вырубили 18 деревьев породы «акация».

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Николаевской области.

Сообщается, что 18 деревьев браконьеры вырубили в полезащитной лесополосе, перед въездом в село Вишневое Арбузинского района Николаевской области.

При этом общая сумма причиненного ущерба составляет 38 тысяч гривен.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное дело, ведется досудебное расследование.

Напомним, что глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.