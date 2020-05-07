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В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как отмечается, специалисты Госпродспоживслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.
— Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовыми к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и в 29 - Киеве. - говорится в сообщении.
За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.
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В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как отмечается, специалисты Госпродспоживслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.
— Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовыми к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и в 29 - Киеве. - говорится в сообщении.
За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный