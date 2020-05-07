В Украине в рамках ослабления карантина открыли 555 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечается, специалисты Госпродспоживслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования.

— Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовыми к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и в 29 - Киеве. - говорится в сообщении.

За ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынка закрыты по решению органов местной власти.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области с начала мая в условиях карантина работает 41 агропродовольственной рынок.