В Житомирской области с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за эпидемии.

Об этом сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.

В частности, в течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.

— На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - говорится в сообщении.

Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.

Напомним, что за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.