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В Житомирской области с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за эпидемии.
Об этом сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.
В частности, в течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.
— На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - говорится в сообщении.
Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.
Напомним, что за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
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В Житомирской области с 9 до 11 мая усилят карантинные ограничительные меры из-за эпидемии.
Об этом сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.
В частности, в течение этих дней введено ограничение на передвижение и пребывание граждан в общественных местах.
— На период майских праздников с 13:00 9 мая до 06.00 11 мая в Житомирской области введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - говорится в сообщении.
Кроме того, будет усилен контроль полицейскими и нацгвардейцами за соблюдением карантинных ограничений.
Напомним, что за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является наибольшим числом за время проведения ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный