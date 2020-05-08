В рядах Вооруженных сил Украины зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Всего в ВСУ лабораторно подтвержден коронавирус у 33 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрированы 4 новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19 в Одесской и Киевской областях.

— Трое больных находятся в учреждениях здравоохранения (Подольская городская больница (Одесская область) - 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. В Киевской области - один работник ВС Украины лечится дома под наблюдением медицинской службы, — говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день в Украине зафиксировано 14 195 случаев заражения коронавирусом. За сутки количество заболевших в стране выросло на 504 случаев. По состоянию на утро среды в стране зафиксировали 361 летальный случай, 2706 пациентов выздоровели.