Сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день.

Об этом на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Лига.Новости.

По словам министра, к началу апреля в Украине могли делать 700-800 тестов.

Сейчас до 8000 тестирований в круглосуточном режиме обеспечивают 59 лабораторий различной формы собственности, сказал Степанов.

Напомним, 29 апреля, в городскую больницу №1 доставили новое оборудование — автоматизированную портативную систему для проведения ПЦР — исследования на наличие инфекции COVID-19.