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Сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день.
Об этом на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Лига.Новости.
По словам министра, к началу апреля в Украине могли делать 700-800 тестов.
Сейчас до 8000 тестирований в круглосуточном режиме обеспечивают 59 лабораторий различной формы собственности, сказал Степанов.
Напомним, 29 апреля, в городскую больницу №1 доставили новое оборудование — автоматизированную портативную систему для проведения ПЦР — исследования на наличие инфекции COVID-19.
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Сегодня в Украине ежедневно делают от 7000 до 8000 ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. К началу июня Минздрав планирует выйти на 20000 тестов в день.
Об этом на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет Лига.Новости.
По словам министра, к началу апреля в Украине могли делать 700-800 тестов.
Сейчас до 8000 тестирований в круглосуточном режиме обеспечивают 59 лабораторий различной формы собственности, сказал Степанов.
Напомним, 29 апреля, в городскую больницу №1 доставили новое оборудование — автоматизированную портативную систему для проведения ПЦР — исследования на наличие инфекции COVID-19.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный