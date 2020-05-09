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В оккупированном Россией крымском городе Севастополь выросла реальная численность населения.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в возведении основных тенденций за апрель, пишет ZN.ua.
В ведомстве отметили, что в конце апреля глава российской оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развозжаев сообщил, что, «согласно анализу потребления воды и хлеба», в городе проживает 700 тысяч человек.
В то же время по состоянию на 1 января 2014 населения Севастополя составляло 393 тыс. человек. В русской службе статистики утверждали, что на 1 января 2020 в Севастополе официально проживает 450 тыс. человек.
— Указанные сведения свидетельствуют, что за шесть лет оккупации номинальное населения Севастополя возросло на 15%, а реальное - почти на 80%. Значительная часть новых жителей - это военнослужащие оккупационного контингента, сотрудники силовых органов РФ и члены их семей, — говорится в сообщении Минреинтеграции.
В министерстве подчеркнули, что с учетом выезда из Севастополя украинцев, которые не восприняли российской оккупации, «речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства.
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В оккупированном Россией крымском городе Севастополь выросла реальная численность населения.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в возведении основных тенденций за апрель, пишет ZN.ua.
В ведомстве отметили, что в конце апреля глава российской оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развозжаев сообщил, что, «согласно анализу потребления воды и хлеба», в городе проживает 700 тысяч человек.
В то же время по состоянию на 1 января 2014 населения Севастополя составляло 393 тыс. человек. В русской службе статистики утверждали, что на 1 января 2020 в Севастополе официально проживает 450 тыс. человек.
— Указанные сведения свидетельствуют, что за шесть лет оккупации номинальное населения Севастополя возросло на 15%, а реальное - почти на 80%. Значительная часть новых жителей - это военнослужащие оккупационного контингента, сотрудники силовых органов РФ и члены их семей, — говорится в сообщении Минреинтеграции.
В министерстве подчеркнули, что с учетом выезда из Севастополя украинцев, которые не восприняли российской оккупации, «речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный