В оккупированном Россией крымском городе Севастополь выросла реальная численность населения.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в возведении основных тенденций за апрель, пишет ZN.ua.

В ведомстве отметили, что в конце апреля глава российской оккупационной администрации в Севастополе Михаил Развозжаев сообщил, что, «согласно анализу потребления воды и хлеба», в городе проживает 700 тысяч человек.

В то же время по состоянию на 1 января 2014 населения Севастополя составляло 393 тыс. человек. В русской службе статистики утверждали, что на 1 января 2020 в Севастополе официально проживает 450 тыс. человек.

— Указанные сведения свидетельствуют, что за шесть лет оккупации номинальное населения Севастополя возросло на 15%, а реальное - почти на 80%. Значительная часть новых жителей - это военнослужащие оккупационного контингента, сотрудники силовых органов РФ и члены их семей, — говорится в сообщении Минреинтеграции.

В министерстве подчеркнули, что с учетом выезда из Севастополя украинцев, которые не восприняли российской оккупации, «речь идет о сознательной существенной замене населения государством-оккупантом, что является нарушением международного гуманитарного права и приравнивается к военному преступлению».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства.