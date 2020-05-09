Сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Люди собравшись у супермаркета «Сотка», выстроились в колонну, и с портретами погибших родственников двинулись к памятнику Ольшанцам. Примечательно что участники акции не соблюдают карантинные меры и не придерживаются дистанции в 1,5 метра друг от друга.

Во главе колонны люди несут венок, посвященный 75-летию победы, транспарант с надписью «Бессмертный полк победы». Люди поют песни, выкрикивают лозунги и поздравляют всех прохожих с праздником.Колонну сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Обновляется....

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал горожан не выходить на марш по улице Соборной в честь Дня Победы, чтобы не нарушать карантинные меры.