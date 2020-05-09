|Скорость ветра:
|3.5 м/с
|Восход солнца:
|05:24
|Заход солнца:
|20:13
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:30
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.11 грн
|EUR
|28.7 грн
|29.35 грн
Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого. Раньше от COVID-19 умер его старший брат, который также работал врачом.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.
— Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь, — заявил глава ОГА Андрей Балоня.
По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего зарегистрировано 221 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный
Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого. Раньше от COVID-19 умер его старший брат, который также работал врачом.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.
— Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь, — заявил глава ОГА Андрей Балоня.
По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего зарегистрировано 221 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный