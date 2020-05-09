Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого. Раньше от COVID-19 умер его старший брат, который также работал врачом.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

— Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких. Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь, — заявил глава ОГА Андрей Балоня.

По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 9 мая в Николаевской области выявлено 20 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего зарегистрировано 221 подтвержденный случай COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения - 45.