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За прошедшие сутки аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
— Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами. В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, — говорится в сообщении.
Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13500 граждан.
Напомним, ранее, 6 мая в «Борисполь» прилетело три самолета, которыми эвакуировали 470 украинцев из Канады, Норвегии и Индии.
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За прошедшие сутки аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
— Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами. В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие, — говорится в сообщении.
Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій дома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13500 граждан.
Напомним, ранее, 6 мая в «Борисполь» прилетело три самолета, которыми эвакуировали 470 украинцев из Канады, Норвегии и Индии.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный