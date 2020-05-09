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По состоянию на вечер 9 мая с границей 145 украинцев лечатся от коронавирусной болезни, 63 человека уже выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Больше всего больных украинцев в Италии — 121 человека. Также 6 инфицированных — в Чехии, 4 — в Германии, по 3 — в России и Австрии, по два в Швеции и США, по одному — в Таиланде, Молдове, Уругвае и на Мальте. Известно также, что 63 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восемь — умерли от осложнений.
Также в МИД сообщили, что 17 658 украинцев обратились в дипучреждения в рамках системы «Защита».
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
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По состоянию на вечер 9 мая с границей 145 украинцев лечатся от коронавирусной болезни, 63 человека уже выздоровели.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Больше всего больных украинцев в Италии — 121 человека. Также 6 инфицированных — в Чехии, 4 — в Германии, по 3 — в России и Австрии, по два в Швеции и США, по одному — в Таиланде, Молдове, Уругвае и на Мальте. Известно также, что 63 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восемь — умерли от осложнений.
Также в МИД сообщили, что 17 658 украинцев обратились в дипучреждения в рамках системы «Защита».
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный