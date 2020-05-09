Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Больше всего больных украинцев в Италии — 121 человека. Также 6 инфицированных — в Чехии, 4 — в Германии, по 3 — в России и Австрии, по два в Швеции и США, по одному — в Таиланде, Молдове, Уругвае и на Мальте. Известно также, что 63 граждане Украины успешно побороли коронавирус за рубежом, а восемь — умерли от осложнений.

Также в МИД сообщили, что 17 658 украинцев обратились в дипучреждения в рамках системы «Защита».

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 515 новых случаев болезни.

