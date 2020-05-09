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На территории Украины в День победы 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек. В полицию поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях.
Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.
— Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований при мероприятий. Работа каждого милиционера была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось, — рассказал Игорь Клименко.
В целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов.
Так, два производства по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) расследуются в Сумской и Луганской областях, еще два уголовных производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса — в Донецкой области и в Киеве.
В Сумской и Луганской областях установили факт использования запрещенной символики, в Донецкой — повредили автомобили участников автопробега, а в Киеве — нанесли телесные повреждения мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политпартий.
Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалось использования во время мероприятий «георгиевских ленточек» или нарушений правил карантина.
«Георгиевскую ленточку» запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение — штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.
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На территории Украины в День победы 9 мая состоялось 495 мероприятий с участием почти 9 тыс. человек. В полицию поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях.
Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.
— Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований при мероприятий. Работа каждого милиционера была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось, — рассказал Игорь Клименко.
В целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов.
Так, два производства по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) расследуются в Сумской и Луганской областях, еще два уголовных производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса — в Донецкой области и в Киеве.
В Сумской и Луганской областях установили факт использования запрещенной символики, в Донецкой — повредили автомобили участников автопробега, а в Киеве — нанесли телесные повреждения мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политпартий.
Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалось использования во время мероприятий «георгиевских ленточек» или нарушений правил карантина.
«Георгиевскую ленточку» запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение — штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.
Напомним, сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный