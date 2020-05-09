Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.

— Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований при мероприятий. Работа каждого милиционера была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось, — рассказал Игорь Клименко.

В целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов.

Так, два производства по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) расследуются в Сумской и Луганской областях, еще два уголовных производства по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса — в Донецкой области и в Киеве.

В Сумской и Луганской областях установили факт использования запрещенной символики, в Донецкой — повредили автомобили участников автопробега, а в Киеве — нанесли телесные повреждения мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политпартий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалось использования во время мероприятий «георгиевских ленточек» или нарушений правил карантина.

«Георгиевскую ленточку» запретили в Украине в 2017 году, за ее использование предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен, за повторное нарушение — штраф от 2550 до 5100 гривен, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, сегодня, 9 мая, около 100 николаевцев не взирая на карантин устроили акцию «Бессмертный полк» и прошлись маршем по улице Соборной.