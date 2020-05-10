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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
— Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%, - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться.
— Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека, - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
— Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%, - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться.
— Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека, - сказал Максим Степанов.
Напомним, в Украине, 10 мая, зафиксировано 15 тысяч 232 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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