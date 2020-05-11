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В аэропорт «Борисполь» под Киевом 10 мая прибыло более 300 пассажиров, которых эвакуировали из ОАЭ и Армении.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что во время оформления авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья’я пассажиров.
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Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дий вдома». Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, внесенных в мобильное приложение.
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысяч граждан.
Как сообщалось, все люди, которые вернулись из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Люди, которые вернулись из стран с местной передачей коронавируса, должны отправиться на обязательную обсервацию.
Напомним, 9 мая аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.
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В аэропорт «Борисполь» под Киевом 10 мая прибыло более 300 пассажиров, которых эвакуировали из ОАЭ и Армении.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Отмечается, что во время оформления авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья’я пассажиров.
Среди прибывших на обнаружили лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие
Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дий вдома». Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, внесенных в мобильное приложение.
Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысяч граждан.
Как сообщалось, все люди, которые вернулись из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Люди, которые вернулись из стран с местной передачей коронавируса, должны отправиться на обязательную обсервацию.
Напомним, 9 мая аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный