В аэропорт «Борисполь» под Киевом 10 мая прибыло более 300 пассажиров, которых эвакуировали из ОАЭ и Армении.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время оформления авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья’я пассажиров.

Среди прибывших на обнаружили лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие

Для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дий вдома». Во время паспортного контроля пограничники также проверили правильность данных, внесенных в мобильное приложение.

Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысяч граждан.

Как сообщалось, все люди, которые вернулись из-за границы, должны отправиться на самоизоляцию на 14 дней. Люди, которые вернулись из стран с местной передачей коронавируса, должны отправиться на обязательную обсервацию.

Напомним, 9 мая аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.