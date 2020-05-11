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В Черновицкой области решили продлить ограничения на работу непродовольственных магазинов и рынков и предоставление стоматологических услуг.
Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
«Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок, предоставление стоматологических услуг», — говорится в сообщении.
В то же время областные чиновники разрешили возобновить работу кафе, ресторанов и других учреждений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос), адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов и музеев.
Кроме того, карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных и воспитательных заведениях.
Продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
«Напоминаем, что особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений», — добавили в областной администрации.
Напомним, на Львовщине областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина до 15 мая без смягчающих мер.
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В Черновицкой области решили продлить ограничения на работу непродовольственных магазинов и рынков и предоставление стоматологических услуг.
Об этом в Facebook сообщает Черновицкая облгосадминистрация.
«Областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая статистику заболеваемости, госпитализации и количество летальных исходов от COVID-19 на Буковине, а также рекомендации главного санитарного врача области, решила продлить действие ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок, предоставление стоматологических услуг», — говорится в сообщении.
В то же время областные чиновники разрешили возобновить работу кафе, ресторанов и других учреждений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос), адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов и музеев.
Кроме того, карантин и в дальнейшем будет проходить в учебных и воспитательных заведениях.
Продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.
«Напоминаем, что особый режим въезда и выезда в Черновицкой области продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений», — добавили в областной администрации.
Напомним, на Львовщине областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении карантина до 15 мая без смягчающих мер.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный