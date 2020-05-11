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В городе Первомайский в Харьковщине закрыли на карантин детскую поликлинику, 9 работников которой имеют COVID-19. Всего в городе подтверждены 14 случаев коронавируса.
Об этом заявил в обращении городской голова Первомайского Николай Бакшеев, сообщает пресс-служба Первомайского горсовета.
«Решение о закрытии детской поликлиники на карантин принято окончательно. В городе 14 больных, 9 из которых — медицинские работники. При этом, у всех больных удовлетворительное состояние самочувствия. Большинство из них не имеют вообще никаких симптомов. Другие — в течение 2-3 дней имели температуру тела 37-39, после чего исчезали какие-либо симптомы заболевания», — рассказал Николай Бакшеев.
По его словам, все инфицированные находятся под контролем, а поликлиника будет закрыта на время противоэпидемических мероприятий — обследования работников и проведения дезинфекции.
Николай Бакшеев добавил, что эпидемические расследования о путях инфицирования медиков продолжаются, вероятно, коронавирусная инфекция распространилась от трудовых мигрантов, которые вернулись из России. До этих выходных в Первомайском не было зарегистрировано ни единого случая.
Напомним, в понедельник утром, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений Харькова собралась большая очередь.
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В городе Первомайский в Харьковщине закрыли на карантин детскую поликлинику, 9 работников которой имеют COVID-19. Всего в городе подтверждены 14 случаев коронавируса.
Об этом заявил в обращении городской голова Первомайского Николай Бакшеев, сообщает пресс-служба Первомайского горсовета.
«Решение о закрытии детской поликлиники на карантин принято окончательно. В городе 14 больных, 9 из которых — медицинские работники. При этом, у всех больных удовлетворительное состояние самочувствия. Большинство из них не имеют вообще никаких симптомов. Другие — в течение 2-3 дней имели температуру тела 37-39, после чего исчезали какие-либо симптомы заболевания», — рассказал Николай Бакшеев.
По его словам, все инфицированные находятся под контролем, а поликлиника будет закрыта на время противоэпидемических мероприятий — обследования работников и проведения дезинфекции.
Николай Бакшеев добавил, что эпидемические расследования о путях инфицирования медиков продолжаются, вероятно, коронавирусная инфекция распространилась от трудовых мигрантов, которые вернулись из России. До этих выходных в Первомайском не было зарегистрировано ни единого случая.
Напомним, в понедельник утром, 11 мая, в Украине в рамках плана по смягчению карантина заработали парикмахерские и салоны красоты. У дверей одного из заведений Харькова собралась большая очередь.