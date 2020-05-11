Ровенская область, которая приближается к рубежу в тысячу заболевших COVID-19, решила не смягчать карантин в Рокитновском районе и отдельных селах.

Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.

Смягчение карантина в Рокитновском районе на севере области, где за последнюю область зафиксировали значительный прирост заболевших, отложили минимум до 22 мая. Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер.

Также не будет смягчения в селе Заря Ровенского района, где болеют 84 человека (это треть от всех случаев в районе), а также в селах Свитанок, Щекичин и Невирков Корецкого района, где растет количество заболевших.

Ранее глава Ровенской ОГА заявил, что большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.