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Ровенская область, которая приближается к рубежу в тысячу заболевших COVID-19, решила не смягчать карантин в Рокитновском районе и отдельных селах.
Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.
Смягчение карантина в Рокитновском районе на севере области, где за последнюю область зафиксировали значительный прирост заболевших, отложили минимум до 22 мая. Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер.
Также не будет смягчения в селе Заря Ровенского района, где болеют 84 человека (это треть от всех случаев в районе), а также в селах Свитанок, Щекичин и Невирков Корецкого района, где растет количество заболевших.
Ранее глава Ровенской ОГА заявил, что большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.
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Ровенская область, которая приближается к рубежу в тысячу заболевших COVID-19, решила не смягчать карантин в Рокитновском районе и отдельных селах.
Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.
Смягчение карантина в Рокитновском районе на севере области, где за последнюю область зафиксировали значительный прирост заболевших, отложили минимум до 22 мая. Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер.
Также не будет смягчения в селе Заря Ровенского района, где болеют 84 человека (это треть от всех случаев в районе), а также в селах Свитанок, Щекичин и Невирков Корецкого района, где растет количество заболевших.
Ранее глава Ровенской ОГА заявил, что большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.