По словам главы Ровенской ОГА, большое количество заражений коронавирусом среди медработников вызвано нарушениями, которые допустили руководителей медучреждения.

Об этом написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

— Завершено эпидрасследование в Ровенской областной клинической больницы по большому количеству случаев заболевания медиков COVID-19. По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения,— написал Виталий Коваль.

Председатель ОГА сообщил, что в 7 отделениях Ровенской областной клинической больницы зафиксировали наибольшее распространение инфекции.

В частности, коронавирус обнаружили в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии.

Соответствующая комиссия решила привлечь к ответственности главного врача и заместителей, «причастных к организации санитарно-эпидемиологических мероприятий». В то же время, какое именно наказание грозит главному врачу и заместителям Коваль не сообщил.

Кроме того, выговор решили объявить начальнику управления здравоохранения ОГА, его заместителю и другим должностным лицам, которые, как пишет Коваль, причастны к нарушению условий деятельности учреждения.

По словам руководителя облгосадминистрации, в Ровенской областной больнице COVID-19 подтвержден в 88 медицинских работников.

29 апреля в области подтвердили 33 новых случаев заболевания. Среди них 7 медработников.

Всего в Ровенской зарегистрирован 631 случай инфицирования COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Напомним, в Украине 29 апреля подтверждено 9 тысяч 866 случаев COVID-19, из них 456 за последние сутки, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.