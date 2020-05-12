145 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной болезни за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что больше всего украинских граждан лечатся в Италии — 121 человек. Также наши соотечественники болеют в США, РФ, Швеции, Австрии, Молдове и в других странах.

При этом, 64 украинца, которые болели раньше, сейчас уже поправились и выписаны из больниц других государств.

Напомним, что в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.