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145 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной болезни за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Отмечается, что больше всего украинских граждан лечатся в Италии — 121 человек. Также наши соотечественники болеют в США, РФ, Швеции, Австрии, Молдове и в других странах.
При этом, 64 украинца, которые болели раньше, сейчас уже поправились и выписаны из больниц других государств.
Напомним, что в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
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145 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной болезни за рубежом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Отмечается, что больше всего украинских граждан лечатся в Италии — 121 человек. Также наши соотечественники болеют в США, РФ, Швеции, Австрии, Молдове и в других странах.
При этом, 64 украинца, которые болели раньше, сейчас уже поправились и выписаны из больниц других государств.
Напомним, что в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.