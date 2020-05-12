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В конце мая — начале июня Турция планирует открыть туристический сезон и начнет принимать иностранцев.
Об этом сообщает ТСН.
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмет Эрсоя,
Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрение правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.
Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.
Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.
Напомним, Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.
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В конце мая — начале июня Турция планирует открыть туристический сезон и начнет принимать иностранцев.
Об этом сообщает ТСН.
По словам министра культуры и туризма Турции Мехмет Эрсоя,
Отели и заведения общественного питания должны будут придерживаться строгих правил для предотвращения распространения коронавируса. Речь идет об обеспечении дистанции между людьми и внедрение правил гигиены. Сотрудники гостиниц и ресторанов пройдут специальные курсы подготовки.
Ресторанам в Турции, в частности, придется отказаться от шведского стола. Еда и напитки будут выдаваться отдыхающим исключительно сотрудниками учреждений.
Кроме того, в Турции обнародуют данные о возможности медицинского обслуживания в туристических районах.
Напомним, Черногория планирует открыть туристический сезон с 1 июля, правительство продвигает Черногорию как страну, где нет угрозы коронавируса, и в первую очередь, рассчитывают на туристов из соседней Сербии и Боснии.