Интернет-трафик в мире вырос втрое во время пандемии коронавируса и введения карантина во многих странах.

Об этом сообщает Лига.

— Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и в то же время стал еще более очевидным так называемый «цифровой разрыв». Ведь до сих пор 3,6 миллиарда людей в мире не имеют доступа к интернету. В целом интернет-трафик в мире утроился, - говорится в сообщении.

Если ранее широкополосная связь чаще всего использовалась в городских офисах, теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома.