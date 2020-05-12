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За прошедшие сутки в Киеве подтвердили заболевания коронавирусом у 59 человек, среди инфицированных — 14 медиков и новорожденный ребенок.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет hromadske.
Среди заболевших: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца, 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также — трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Сейчас в столице 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Напомним, что в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.
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Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
За прошедшие сутки в Киеве подтвердили заболевания коронавирусом у 59 человек, среди инфицированных — 14 медиков и новорожденный ребенок.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, пишет hromadske.
Среди заболевших: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца, 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также — трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
Сейчас в столице 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Напомним, что в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.