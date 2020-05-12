По состоянию на апрель 2020 года 49% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Вв этом году 38% опрошенных оценили свое здоровье как посредственное или не смогли определить, а 13% — как плохое или очень плохое.

В прошлом году здоровых (по самооценке) людей было на 1% больше — 50%. А вот доля тех, кто оценивал свое здоровье как плохое, было на процент меньше — 12%.

В КМИС объясняют, что на состояние здоровья могут влиять различные факторы, в частности возраст, пол, уровень материального благосостояния, место жительства или другие факторы.

Также указывается, что чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше среди них доля здоровых. Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет — 67%, в возрасте 40-49 лет — 53%, в возрасте 50-59 лет — 39%, в возрасте 60-69 лет — 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше — 12%.

По полу: мужчины оценивают свое здоровье несколько лучше, чем женщины, а по типу населенного пункта — процент тех, кто чувствует здоровым, несколько выше в городах, чем в сельской местности.

Напомним, что в Украине состоянием на 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19, из них 375 за последние сутки.