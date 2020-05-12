Церкви и религиозные организации просят ослабить карантин в Украине и направили соответствующее письмо в Кабинет министров.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, передаёт РБУ-Украина.

В частности, церкви хотят иметь право устанавливать адаптивные ограничения. Предлагается разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более 1 человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты (с соблюдением социальной дистанции и обработкой антисептиками поверхностей и рук прихожан). При этом средств защиты не будет у священнослужителей, проповедников и хористов.

Также предлагается не запрещать богослужения и обряды вне церквей на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных мер, отменить самоизоляцию для священнослужителей старше 60 лет, обеспечить доступ священников к учреждениям социальной защиты и предоставляющим паллиативную помощь.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.