В Украину в течение суток 11 мая вернулись почти 600 украинцев, все они прибыли в аэропорт Борисполь на четырех пассажирских чартерных и специальных авиарейсах из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.

Все пассажиры в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга.

— Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения «Действуй дома», который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома. Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. Граждан, - сказано в сообщении.

Напомним, 9 мая сутки аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.