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В Украину в течение суток 11 мая вернулись почти 600 украинцев, все они прибыли в аэропорт Борисполь на четырех пассажирских чартерных и специальных авиарейсах из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.
Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.
Все пассажиры в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга.
— Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения «Действуй дома», который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома. Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. Граждан, - сказано в сообщении.
Напомним, 9 мая сутки аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.
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В Украину в течение суток 11 мая вернулись почти 600 украинцев, все они прибыли в аэропорт Борисполь на четырех пассажирских чартерных и специальных авиарейсах из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.
Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы.
Все пассажиры в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга.
— Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие. Во время паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильного приложения «Действуй дома», который все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома. Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. Граждан, - сказано в сообщении.
Напомним, 9 мая сутки аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона. В Украину вернулись около 700 человек.