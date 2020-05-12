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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заболел коронавирусной инфекцией.
Об этом он сообщил в комментарии Интерфаксу.
— Да, заболел. Лечусь, — сообщил он.
Он уточнил, что находится в клинике.
Ранее коронавирус был, в том числе, диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина (его обязанности сейчас исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов), министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.
Как сообщалось ранее, количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных. Напомним, за последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заболел коронавирусной инфекцией.
Об этом он сообщил в комментарии Интерфаксу.
— Да, заболел. Лечусь, — сообщил он.
Он уточнил, что находится в клинике.
Ранее коронавирус был, в том числе, диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина (его обязанности сейчас исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов), министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.
Как сообщалось ранее, количество людей умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше от официальных данных. Напомним, за последние сутки в Российской Федерации выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.