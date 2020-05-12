Главврач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что Николаевщине необходимо разработать собственный план выхода из карантина для каждого отдельного района области.

Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают НикВести.

По её словам, с начала карантина было проведено множество заседаний и обработаны тысячи документов, однако так и не был разработан план выхода области из карантина и не проведена аналитика о ситуации с COVID-19.

Главврач инфекционки отметила, что каждый район имеет уникальную эпидемиологическую ситуацию и для каждого из ник нужно разработать отдельных план выхода из карантина.

— Я не увидела как главный инфекционист области, я не увидели ни прогноза, ни анализа ситуации. Сколько создано заседаний, сколько у нас есть документов, мы молодцы сделали штаб, но у нас сегодня идёт 12 мая, а мы всё слушаем, как мы создали штаб. Я очень рада, что 2 тысяч документов обработано, что 10 заседаний проведено, но какой прогноз на дальнейшее? Главы ОТГ, главы городов, какой прогноз они слышать? Никакого. Какой у нас есть региональный план выхода региона из карантина? Не может быть единого плана, который мы «передираем» из Киева. Региональный план выхода с карантина — меня это волнует. Для каждой ОТГ. Доманевка будет выходить из карантина так же, как будет выходить Новый Буг, Вознесенск так же как Еланец? Нет, я считаю как инфекционист, что для всех районов нужен отдельный региональный план выхода. Мы взяли какие-то документы киевские радостно их перепечатываем, иногда с ошибками. А у нас нет регионального плана, - рассказал Светлана Федорова.

Напомним, что Светлана Федорова назвала неудовлетворительной работу штаба по борьбе с коронавирусом, по ее словам из-за бездействия штаба под угрозой оказалась безопасность области и персонал областной инфекционки.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала работу областного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в области.