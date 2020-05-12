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В то время, как в Ухане постепенно начали открывать школы, в Шанхае возобновил работу парк Диснейленд.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на западные СМИ.
Отмечается, что парк начал работать с 11 мая. Несмотря на долгожданное открытие, правительство ограничило вход посетителей парка до 24 тысяч человек в день. Также все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию минимум 1 метр при нахождении на территории парка и носить защитные маски.
«В понедельник один из 14 закрытых тематических парков Walt Disney company, Shanghai Disneyland, снова открылся для посетителей на ограниченной основе», — передает ведомство.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.
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В то время, как в Ухане постепенно начали открывать школы, в Шанхае возобновил работу парк Диснейленд.
Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на западные СМИ.
Отмечается, что парк начал работать с 11 мая. Несмотря на долгожданное открытие, правительство ограничило вход посетителей парка до 24 тысяч человек в день. Также все посетители обязаны соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию минимум 1 метр при нахождении на территории парка и носить защитные маски.
«В понедельник один из 14 закрытых тематических парков Walt Disney company, Shanghai Disneyland, снова открылся для посетителей на ограниченной основе», — передает ведомство.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будут продлевать и после 22 мая.