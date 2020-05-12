Проект «Всеукраинская школа онлайн» для 1-11 классов хотят расширить на весь учебный год.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, если проект продолжат, у властей будет больше времени, чтобы сделать его «более вдумчиво».

— Я считаю, что мы обязательно’обязательно должны его продолжить. Нужно сделать полноценный учебный год, с 1-го по 11-й класс. Конечно у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой, – сказал Юрий Костюк.

При этом замглавы ОП отмечает, что будет сложно создать отдельный телеканал для проекта, но материалы будут размещать на Youtube-канале Министерства образования и науки.

— Опять же, это полноценно не заменит школу, которую будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Или – ты пропустил тему, или что-то не понял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать, – сказал Юрий Костюк.

По мнению Юрия Костюка, проект также может быть полезен и для других учителей, поскольку они будут смотреть на коллег и черпать что-то новое в подходах к учебному процессу.

Напомним, в связи с продлением общегосударственного карантина до 22 мая учебный год будет завершен в дистанционном режиме.