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Социальная сеть Facebook удалила 2,5 миллиона разных постов, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Всего с 1 марта было удалено 2,5 миллиона постов, в которых шла речь о продаже защитных масок, дезинфицирующих средствах и тестах COVID-19. Это было сделано для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию. Для этого Facebook опирался на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для запрета продажи оружия и наркотиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самой большой в мире соцсети пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект, потому что в некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства.
Также в Facebook заявили, что в первом квартале 2020 года было удалено 1,7 миллиарда фальшивых аккаунтов, 39,5 миллиона обнаженных изображений и 7,9 миллиона постов, рекламирующих наркотики.
Ранее сообщалось, что Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.
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Социальная сеть Facebook удалила 2,5 миллиона разных постов, связанных с пандемией коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Bloomberg.
— Всего с 1 марта было удалено 2,5 миллиона постов, в которых шла речь о продаже защитных масок, дезинфицирующих средствах и тестах COVID-19. Это было сделано для того, чтобы помешать продавать контрафактную продукцию. Для этого Facebook опирался на ту же технологию распознавания изображений, которую использует для запрета продажи оружия и наркотиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самой большой в мире соцсети пришлось быстро обучать свой искусственный интеллект, потому что в некоторых постах, например, предлагали пить отбеливатель в качестве лекарства.
Также в Facebook заявили, что в первом квартале 2020 года было удалено 1,7 миллиарда фальшивых аккаунтов, 39,5 миллиона обнаженных изображений и 7,9 миллиона постов, рекламирующих наркотики.
Ранее сообщалось, что Twitter вводит специальную маркировку публикаций, в которых будет содержаться ложная информацию о коронавирусе нового типа COVID-19.