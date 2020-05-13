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Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой.
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.
— Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции, — добавили в генконсульстве.
Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.
Как сообщалось, в Украину в течение суток 11 мая вернулись почти 600 украинцев, все они прибыли в аэропорт Борисполь на четырех пассажирских чартерных и специальных авиарейсах из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.
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Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой.
Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.
— Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции, — добавили в генконсульстве.
Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.
Как сообщалось, в Украину в течение суток 11 мая вернулись почти 600 украинцев, все они прибыли в аэропорт Борисполь на четырех пассажирских чартерных и специальных авиарейсах из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.