Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

— Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции, — добавили в генконсульстве.

Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.

Как сообщалось, в Украину в течение суток 11 мая вернулись почти 600 украинцев, все они прибыли в аэропорт Борисполь на четырех пассажирских чартерных и специальных авиарейсах из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива.