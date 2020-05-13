|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.96 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.25 грн
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что МОЗ разрешило выпускать аппараты искусственной вентиляции легких Хмельницкому госпредприятию Новатор.
Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.
По словам Максима Степанова в МОЗ обратилось руководство предприятия с просьбой получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ.
— Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них есть перспектива экспорта своей продукции, - сказал он.
Напомним, журналисты опубликовали снимки заброшенного военного завода в Украине, где в советское время выпускали аппараты искусственной вентиляции легких.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что МОЗ разрешило выпускать аппараты искусственной вентиляции легких Хмельницкому госпредприятию Новатор.
Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.
По словам Максима Степанова в МОЗ обратилось руководство предприятия с просьбой получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ.
— Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них есть перспектива экспорта своей продукции, - сказал он.
Напомним, журналисты опубликовали снимки заброшенного военного завода в Украине, где в советское время выпускали аппараты искусственной вентиляции легких.