Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что МОЗ разрешило выпускать аппараты искусственной вентиляции легких Хмельницкому госпредприятию Новатор.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

По словам Максима Степанова в МОЗ обратилось руководство предприятия с просьбой получения разрешения на ввод в оборот производства аппаратов ИВЛ.

— Этот аппарат – не инфузионный метод ИВЛ. Проще говоря, это модернизованный мешок Амбу, который может быть использован и в экстренной медпомощи на небольшое время, чтобы довезти тяжелобольного к больнице. Мы всегда поддерживали украинское производство. Кроме того, у них есть перспектива экспорта своей продукции, - сказал он.

Напомним, журналисты опубликовали снимки заброшенного военного завода в Украине, где в советское время выпускали аппараты искусственной вентиляции легких.