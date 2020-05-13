Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что в ближайшее время будут проведены переговоры с победителями касательно заключения концессионных договоров портов Ольвия и Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

— 12 мая 2020 года Верховный Суд Украины принял постановление об отмене постановления Шестого апелляционного административного суда. Киева, которым было заблокировано завершения концессионного конкурса в морском порту Херсона. Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день. Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо, - прокомментировал решение суда глава Министерства.

Он также отметил, что Министерство инфраструктуры продолжает работать над другими проэктам концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях и готово, в случае необходимости, защищать и поддерживать каждого инвестора.

Напомним, 3 февраля 2020 постановлением Шестого апелляционного суда. Киева было приостановлено действие приказа Министерства инфраструктуры № 16 от 21 января 2020 об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсона. Министерство добилось пересмотра этого решения. Однако для окончательного снятия ограничений и возможности заключения договора с компанией-победителем было необходимо решение Верховного Суда Украины.

Ранее, министр инфаструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в развитие морского порта «Ольвия» будет инвестировано 3 миллиарда 400 миллионов гривен.