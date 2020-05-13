Сегодня, 13 мая, Кабинет министров решил открыть во Львовской области пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам открыть пункт пропуска необходимо из-за того что вступили в силу ослабления карантина.

— Постановление, которое возвращает пункт «Шегини» как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, - заявил на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пункт пропуска открывается с даты опубликования постановления.

Как сообщалось ранее, с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт.





