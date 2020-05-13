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Сегодня, 13 мая, Кабинет министров решил открыть во Львовской области пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.
Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам открыть пункт пропуска необходимо из-за того что вступили в силу ослабления карантина.
— Постановление, которое возвращает пункт «Шегини» как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, - заявил на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.
Пункт пропуска открывается с даты опубликования постановления.
Как сообщалось ранее, с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт.
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Сегодня, 13 мая, Кабинет министров решил открыть во Львовской области пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей.
Об этом на заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам открыть пункт пропуска необходимо из-за того что вступили в силу ослабления карантина.
— Постановление, которое возвращает пункт «Шегини» как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость, - заявил на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.
Пункт пропуска открывается с даты опубликования постановления.
Как сообщалось ранее, с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения. На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска Рава-Русская и Скадовский морской торговый порт.