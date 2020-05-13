Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом он сказал в эфире программы «Здоровая политика» UA: Украинское радио в среду, передает «Интерфакс-Украина»..

«Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей», — сказал Виктор Ляшко.

Он сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.

«В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах», — отметил он.

Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).

«Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение», — сказал он.

Напомним, с 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.