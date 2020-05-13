|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|05:18
|Заход солнца:
|20:18
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:36
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.55 грн
|26.9 грн
|EUR
|28.6 грн
|29.2 грн
Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Об этом он сказал в эфире программы «Здоровая политика» UA: Украинское радио в среду, передает «Интерфакс-Украина»..
«Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей», — сказал Виктор Ляшко.
Он сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.
«В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах», — отметил он.
Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).
«Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение», — сказал он.
Напомним, с 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Об этом он сказал в эфире программы «Здоровая политика» UA: Украинское радио в среду, передает «Интерфакс-Украина»..
«Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей», — сказал Виктор Ляшко.
Он сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.
«В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах», — отметил он.
Виктор Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).
«Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение», — сказал он.
Напомним, с 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.