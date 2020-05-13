Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может навсегда остаться среди людей.

Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майка Райана, этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом.

— Важно открыто заявить: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом (постоянно присутствует среди людей - ред), — сказал Майк Райан.

Он также подчеркнул, что в то же время мир может контролировать распространение вируса при помощи вакцин.

— Важно оставаться реалистами. Не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет, — добавил Майк Райан.

Ранее сообщалось, положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.