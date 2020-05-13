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Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может навсегда остаться среди людей.
Об этом сообщает Reuters.
По словам руководителя программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майка Райана, этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом.
— Важно открыто заявить: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом (постоянно присутствует среди людей - ред), — сказал Майк Райан.
Он также подчеркнул, что в то же время мир может контролировать распространение вируса при помощи вакцин.
— Важно оставаться реалистами. Не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет, — добавил Майк Райан.
Ранее сообщалось, положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.
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Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может навсегда остаться среди людей.
Об этом сообщает Reuters.
По словам руководителя программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майка Райана, этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом.
— Важно открыто заявить: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом (постоянно присутствует среди людей - ред), — сказал Майк Райан.
Он также подчеркнул, что в то же время мир может контролировать распространение вируса при помощи вакцин.
— Важно оставаться реалистами. Не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет, — добавил Майк Райан.
Ранее сообщалось, положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.