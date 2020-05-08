Положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает AFP.

В ВОЗ пояснили, что пациенты, выздоровевшие от COVID-19 и вновь давшие положительный результат теста на заболевание, продолжают избавляться от отмерших клеток легких, а не получили новую инфекцию.

В апреле медики Южной Кореи сообщили о более чем 100 таких случаях – это вызвало опасения, что выздоровевшие могут снова заразиться.

— Мы знаем, что некоторые пациенты дают положительный результат после своего клинического выздоровления. Из того, что мы знаем на сегодняшний день – и это основано на самых последних данных – очевидно, что эти пациенты избавляются от оставшихся материалов в легких, это часть фазы восстановления, – сказал представитель ВОЗ.

Исследования показали, что люди, зараженные коронавирусом SARS-CoV-2, накапливают антитела, начиная примерно через неделю после заражения или появления симптомов.

Но, по словам экспертов, до сих пор неясно, накапливает ли организм систематический иммунитет, достаточный для того, чтобы отразить новую атаку вируса, и если да, то как долго этот иммунитет сохраняется.

Что касается выздоровевших пациентов, которые дали отрицательный результат, а затем, спустя несколько недель, положительный, то здесь необходимы дополнительные исследования, отмечают ВОЗ.

— Нам нужен систематический сбор образцов у выздоровевших пациентов, чтобы лучше понять, как долго они выделяют живой вирус. Нам также необходимо понять, означает ли это, что они могут передавать вирус другим людям – наличие живого вируса не обязательно означает, что его можно передать другому человеку, – сказал представитель ВОЗ.

Эпидемиолог инфекционных заболеваний Мария Ван Керхове, участник программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, объяснила сценарий «мертвых клеток».

— По мере выздоровления легких, часть их клеток отмирает. Эти фрагменты легких и дают положительный результат. Это не инфекционный вирус, это не реактивация. На самом деле это часть процесса заживления, — сказала Мария Ван Керхове.

Эпидемиолог отметила, что, тем не менее, пока неясно, имеют ли выздоровевшие надежную защиту от повторного заражения.

Ранее в ВОЗ заявили, что возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом остается вполне реальным.