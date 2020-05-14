Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным министра, в Украине более 10 тысяч медицинских работников, которые лечат больных COVID-19.

Так, согласно отчетам, почти все области выплатили надбавки, в частности Киевская, Львовская, Херсонская. В то же время Степанов не уточнил, какие области до сих пор не выплатили надбавки за март.

— Информация уточняется. Думаю, что сегодня она будет окончательная, — подытожил министр.

Степанов отметил, что уже началась выплата зарплат медикам за апрель. Он надеется, что до конца недели большинство медработников получат средства.

Напомним, Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что будет настаивать на принятия управленческих решений, в том числе кадровых, из-за задержки выплат медработникам 300% надбавок.