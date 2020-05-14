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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в одном из киевских отелей находится 46 малышей, рожденных от украинских суррогатных матерей, которых из-за закрытых границ не могут забрать биологические родители.
Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
По словам Людмилы Денисовой в социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник опубликовано видео, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.
— Данный видеоролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как «товар высокого качества». Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, на долю которых она не может проконтролировать. Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан, - сообщила Людмила Денисова.
Она подчеркнула, что из-за предоставления таких услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан. Омбудсман призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.
Напомним, столичные правоохранители прекратили противоправную деятельность группировки, которая продавала детей за границу.
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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в одном из киевских отелей находится 46 малышей, рожденных от украинских суррогатных матерей, которых из-за закрытых границ не могут забрать биологические родители.
Об этом Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.
По словам Людмилы Денисовой в социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник опубликовано видео, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей.
— Данный видеоролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как «товар высокого качества». Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, на долю которых она не может проконтролировать. Подчеркиваю, суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан, - сообщила Людмила Денисова.
Она подчеркнула, что из-за предоставления таких услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан. Омбудсман призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.
Напомним, столичные правоохранители прекратили противоправную деятельность группировки, которая продавала детей за границу.