Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которым разрешено восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщают в пресс-службе Кабмина.

По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, такие изменения позволят в полной мере обеспечить полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

— Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования, - сказано в сообщении.

Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.