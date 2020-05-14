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Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которым разрешено восстановить работу непродовольственных рынков.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщают в пресс-службе Кабмина.
По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, такие изменения позволят в полной мере обеспечить полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.
— Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования, - сказано в сообщении.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.
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Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которым разрешено восстановить работу непродовольственных рынков.
Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщают в пресс-службе Кабмина.
По словам Министра здравоохранения Максима Степанова, такие изменения позволят в полной мере обеспечить полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.
— Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования, - сказано в сообщении.
Ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о смягчении карантинных ограничений с 22 мая.