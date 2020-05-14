Украинский медицинский сервис дистанционной записи к врачам DOC.ua, входящий в группу компаний «Эффективные инвестиции», начал работу Казахстане и Молдове.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Медсервси работает в этих странах под брендом DOC.online. С ним уже сотрудничают 12 ведущих частных больниц и диагностических центров, а также более 350 медиков 60 направлений.

Ранее, в апреле текущего года, DOC.online начал работать в Узбекистане.

DOC.ua (входит в EFI GROUP) — медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году. База DOC.ua насчитывает более 11 тысяч врачей, более 1,5 тысяч медицинских учреждений по всей Украине и ведущих лабораторий.

Напомним, ранее рассказали о «Карточке вознесенца», которая одновременно является проездным, медицинской картой, скидочной картой для покупок в аптеках и магазинах. Она содержит данные пользователя об истории болезни, группе крове и тому подобном.