В Вознесенской объединенной территориальной громаде показали изменения, которые произошли в ОТГ в течение последних нескольких лет.

Видеоролик опубликовала международная организация по развитию и гуманитарной помощи Global Communities.

Глава Вознесенской городской общины Виталий Луков рассказал, что в 2018 году Вознесенск объединился с селами Раково и Новогригорьевка.

— Децентрализация — это наша цивилизованность. Насколько мы чувствуем себя современными в данном мире. Страны, в которых комфортнее жить, чем у нас, — они давно прошли этот процесс. Это непростой процесс. Было достаточно много внутренних контрдействий. Для того, чтобы эти два села к нас не присоединились. Но мы пробовали донести людям, что они получат быстро, а что — в перспективе, — отметил Виталий Луков.

В Видеоролике рассказали, что несколько лет назад была создана «Карточка вознесенца», которая одновременно является проездным, медицинской картой, скидочной картой для покупок в аптеках и магазинах. Она содержит данные пользователя об истории болезни, группе крове и тому подобном.

Татьяна Дьяченко, главный врач Вознесенского городского центра первичной медико-санитарной помощи, отметила, что одним из приоритетов медицины на местах является коммуникация между медработниками и пациентами.

— Общая коммуникация врач-пациент сегодня является одним из главных приоритетов нашего центра. Потому что, уходя от врача, пациент должен быть доволен. В рамках обратной связи возле кабинетов семейных врачей у нас есть QR-коды, которые очень быстро, с помощью смартфона, буквально 30 секунд, позволяют иметь обратную связь от пациентов, — сказала она.

В Вознесенске внедряется большой проект «Громада, комфортная для жизни». В первую очередь, это касается больниц, которые благодаря госфинансированию и грантам Европейского Союза, прошли модернизацию, приобрели новое оборудование.

В громаде развивается и спорт — модернизирован мототрек, где занимаются мотоболом и спидвеем. В Вознесенске даже проводили чемпионат Европы по мотоболу.

Села Новогригорьевка и Раково, благодаря программе DOBRE, получили многофункциональное оборудование для спортплощадок и мусорные баки.

В данный момент руководство громады разрабатывает веломаршруты вдоль побережья Южного Буга и планирует создание туристического центра

Ранее жители города Вознесенск Николаевской области оценили работу местного рынка в условиях соблюдения карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.